منافسة Hyundai Elantra تظهر في بلدان جديدة

أعلن وكلاء شركة Chery أن الشركة ستوسع سوق مبيعات Omoda S5 التي تعتبر من أهم المنافسين لسيارات Elantra الجديدة من هيونداي.

وتأتي السيارة بهيكل سيدان شبيه من حيث الأبعاد بهيكل سيارت Elantra و Kia Cerato، طوله 4 أمتار و64 سنتيمترا، عرضه 181 سم، ارتفاعه 149 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 272 سم، ومسافة الخلوص الأرضي له 121 ملم.

وقد حصلت هذه السيارة على قمرة مميزة مزودة بست وسادات أمان هوائية، وعلى أنظمة مولتيميديا متطورة مدعومة بشاشة لمسية بمقاس 10.25 بوصة، كما جهّزت بأنظمة تدفئة للمقاعد والمقود.

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وزودتها Chery بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وكاميرات توفر رؤية محيطية للهيكل، وأنظمة ABS للفرامل، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام الدخول للقمرة بدون مفتاح، ونظام تشغيل المحرك والمصابيح وأنظمة التكييف عن بعد، وعجلات بمقاس 16 إنشا.

وستطرح المركبة بعدة نماذج، النموذج الأساسي منها سيحصل على محركات بنزين بسعة 1.5 ليتر وعزم 138 حصانا، سيعمل المحرك مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات، وسيكون بإمكان هذه النسخة التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 13 ثانية تقريبا، والوصول إلى سرعة 180 كلم/سا.

وسيتوفر منها نموذج مجهز بمحرك بنزين بعزم 156 حصانا، يمكن المركبة من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 9.7 ثانية، وسيجهز هذا النموذج بأنظمة فرامل وأنظمة تعليق معدّلة، وعجلات بمقاس 17 إنشا.

المصدر: moto1