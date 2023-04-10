فورد تكشف عن سيارة عائلية اقتصادية في استهلاك الوقود

كشفت فورد عن سيارة Transit Courier الجديدة التي صممت لتكون سيارة عملية متعددة الاستخدامات.

وحصلت السيارة الجديدة على هيكل ميني فان وصندوق أمتعة كبير يمكّن من استخدامها كسيارة نقل صغيرة، كما يمكن طي الصف الخلفي من مقاعدها لتحصل المركبة على مساحة نقل وتخزين كبيرة.

وتختلف المركبة بشكل ملحوظ عن مركبات Transit Courier السابقة، إذ باتت أكبر وحصلت على هيكل بطول 4 أمتار و40 سنتيمترا، كما تغيّر تصميمها الخارجي، وزودت بواجهة أمامية جديدة وتصميم مختلف للمصابيح وممتصات للصدمات.

وداخليا أصبحت السيارة أكثر تطورا أيضا، إذ حصلت على واجهة قيادة فيها شاشتان، واحدة قبالة السائق وأخرى لمسية في منتصف الواجهة، كما جهّزت بأنظمة مولتيميديا حديثة، ومنافذ متعددة لشحن الهواتف والأجهزة الذكية، وأنظمة تكييف متطورة، وأنظمة لتدفئة المقاعد.

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وستطرح السيارة بعدة نماذج، نموذج مجهز بمحركات بنزين اقتصادية EcoBoost بسعة 1.0 ليتر وعزم 100 أو 125 حصانا، ونموذج مجهز بمحرك EcoBlue بسعة 1.5 وعزم 100 حصان، ونموذج مزود بمحركات كهربائية صديقة للبيئة، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة يديوية بـ 5 سرعات أو علب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات.

المصدر: moto1