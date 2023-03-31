إيران قد تصدّر إلى روسيا رباعية دفع مثيلة لـ"هامر" الأمريكية

قد تظهر عما قريب في روسيا رباعية دفع كبيرة إيرانية الصنع تشبه سيارة جيب "هامر" الأمريكية.

أفاد بذلك بذلك موقع Quto الإلكتروني، نقلا، يفغيني تشيجوف، المدير العام لشؤون التنمية الاستراتيجية في "بيست موتورز"، بصفتها شركة تولت بيع سيارات Saipa الإيرانية في روسيا.

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وقال تشيجوف إن الحديث لا يدور بالطبع عن المستقبل القريب، لكن تلك السيارة يمكن أن تظهر في سوق السيارات الروسية بعد مرور الوقت. وأضاف أن " بيست موتورز" ستجلب إلى روسيا أولا موديلات Saipa Quick و Saina وShahin بسعر يتراوح بين مليون و1.7 مليون روبل. ومع مرور الوقت ستظهر في السوق الروسية بضعة سيارات بيك آب تم تصميمها على منصة Nissan ، فضلا عن رباعية الدفع المثيلة لـ"هامر" الأمريكية.

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هناك معلومات محدودة حول المثيلة الإيرانية لـ"هامر". ومن المعلوم أن الجمهورية الإسلامية تشتري هذه السيارات بكثرة لجيشها لتُنتجها لاحقا تحت ماركة Aras، وحسب وسائل الإعلام المحلية فإن Toyota Land Cruiser 200 قد تشكّل أساسا لرباعية الدفع الإيرانية المزوّدة بمحرك التربو V8 بسعة 4.5 لتر يولد قوة 286 لترا.

وهناك فرضية أخرى بشأن منشأ سيارة Aras تفيد بأن مظهرها الخارجي يشبه المظهر الخارجي لسيارة Dongfeng Warrior الصينية الصنع التي تعد بدورها نسخة رسمية لـ"هامر" تزوّد بمحرك ديزل Cummins ينتج قوة 200 حصان.

المصدر: روسيسكايا غازيتا