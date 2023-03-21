سيارات إيرانية تظهر في السوق الروسية

سيشهد عام 2023 البدء في توريد سيارات Saipa الإيرانية إلى روسيا.

أعلن ذلك وزير التجارة الإيراني سايل رضا فاطمي أمين في أعقاب عقد اتفاقية تصدير سيارات "سايبا" الإيرانية إلى بلدان الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وبالدرجة الأولى إلى روسيا.

dzen.ru

وأفادت وكالة IRNA الإيرانية، نقلا عن وزير التجارة بأن سيارات "سايبا" ستورّد إلى روسيا عبر بيلاروس إلى حيث ستصل دفعة أولى تتضمن 45.000 سيارة. وقال فاطمي أمين إن كلفة الصفقة بلغت 450 مليون دولار ليصل سعر سيارة واحدة 10.000 دولار دون الاخذ في الحساب الرسوم الجمركية ورسوم الإتلاف وعائدات مكاتب المبيعات.

autompv.ru

وقال إن شركة "لاكي كارنسي" هي التي تولت تسليم السيارات لبيلاروس حيث ستباع دفعة أولى بحجم 500 – 1000 سيارة، أما بقية السيارات فستورّد إلى السوق الروسية. ويتوقع أن تباع في روسيا 3 موديلات، وهي هاتشباك Saipa Quick وكذلك سيارتا سيدان Saipa Saina وSaipa Shahin.

وقد تم تصميم الموديليْن الأولين على منصة Kia Pride عام 1987 وتم تزويد كلا النموذجيْن بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر يُنتج قوة 87 حصانا. أما النموذج الثالث فتم تصميمه على أساس منصة Toyota Yaris للجيل الثاني مع محرك سعة 1.5 لتر يولّد قوة 110 أحصنة.

المصدر: VK