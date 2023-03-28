رينو تطلق سيارة عائلية آية في التطور والأناقة!

كشفت رينو عن سيارة Espace الجديدة التي صممت لتكون واحدة من أفضل السيارات العائلية من حيث الراحة والمواصفات التقنية المتطورة.

وبالنظر إلى السيارة الجديدة نلاحظ أنها تختلف بشكل كلّي عن سيارات Espace السابقة، فقد جاءت بهيكل كروس أوفر انسيابي مجهّز بمنظومات إضاءة متطورة تعمل بأحدث تقنيات LED.

وأتت المركبة بطول 4 أمتار و72 سنتيمترا، بعرض 184 سم، وارتفاع 164 سم، وجهّزت بـ 3 صفوف من القاعد التي تتسع لـ 7 ركاب، كما حصلت مقاعدها على أنظمة تحكم كهربائية وأنظمة تدفئة، واكتست بأجود أنواع الجلود.

وحصلت قمرة هذه السيارة على أحدث التقنيات، إذ زودت واجهة القيادة بشاشة قبالة السائق بمقاس 12.3 بوصة، وشاشة أفقية لمسية بمقاس 12 بوصة، وجهّزت بأنظمة مولتيميديا متطورة، وأنظمة لشحن الهواتف لاسلكيا، كما حصل سقفها البانورامي على خاصية عزل الأشعة ما فوق البنفسجية وخاصية تغيير درجة الشفافية.

youtube/REC Anything

وجهّزت المركبة بعجلات عريضة ذات أقراص أنيقة التصميم بمقاس 19 إنشا، وزودت بحساسات للضوء والمطر، ونظام تثبيت لسرعة، ونظام للتحكم بالفرامل في الحالات الطارئة، كما حصلت على حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

youtube/REC Anything

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وحصلت السيارة على محرك هجين يولد عزما يعادل 200 حصان، وجهزت بعلب سرعة أوتوماتيكية، وأنظمة متطورة تتحكم بالعلب وفقا للطريق لجعل الحركة أكثر سلاسة وترشيد استهلاك الوقود.

المصدر: moto1