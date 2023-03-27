هيونداي تكشف عن Sonata الجديدة كليا! (فيديو)

رغم المبيعات الكبيرة التي حققتها سيارات Sonata في العامين الأخيرين، قررت هيونداي إدخال تعديلات كبيرة على هذه السيارات لتبدو أكثر جاذبية وتميزا.

وبالنظر للصور والفيديوهات التي انتشرت لسيارة Sonata القادمة نلاحظ أنها اختلفت بشكل كبير عن مركبات Sonata الحالية، وتغّير تصميم واجهاتها الأمامية كليا لتصبح أكثر جاذبية وتكتسب مظهرا هجوميا، وظهر على كامل عرض الواجهة شريط إضاءة أنيق، كما زودت الواجهة بمصابيح وكشافات ضباب محدّثة أيضا.

وطال التغيير تصميم الواجهة الخلفية للسيارة أيضا إذ أصبحت المصابيح الخلفية أكبر، كما صمم صندوق الأمتعة الخلفي ليكون قسمه العلوي على شكل جنح هوائي لزيادة الثبات على السرعات العالية، وحصلت السيارة على أقراص عجلات بمقاس 19 إنش ذات تصميم مميز جدا.

youtube/REC Anything

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وتم تغير تصميم قمرة السيارة بشكل كبير أيضا، إذ حصلت واجهة القيادة على لوحة فيها شاشتتين لمسيتين مقاس كل واحدة 12.3 بوصة، وأصبحت أزار التحكم على الواجهة لمسية، كما تغير شكل عجلة القيادة، وشكل المقاعد وأشكال الأبواب من الداخل.

وتطرح Sonata في الأسواق العالمية حاليا بعدة أنواع من المحركات منها محركات 2.0 GDI بعزم 160 حصنانا، ومحركات 1.6 T-GDI بعزم 180 حصانا، ومحركات 2.0 LPG بعزم 146 حصانا، ومحركات توربينية بعزم 195 حصانا.

المصدر: moto1