المنافسة الأقوى لـ Land Cruiser تظهر في روسيا

أعلن وكلاء شركة Tank عن بدء طرح سيارة "Tank 500" في روسيا، والتي اعتبرها الكثيرون أهم منافس لسيارات Land Cruiser الشهيرة من تويوتا.

وتأتي رباعية الدفع الجديدة بهيكل كبير توحي ملامحه بالقوة، ومزين بعناصر خارجية تمنحه شكلا أنيقا، طول الهيكل 4 أمتار و87 سنتيمترا، عرضه 193 سم، ارتفاعه 190 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 285 سم.

وبالإضافة إلى المظهر الخارجي الأنيق حصلت هذه السيارة على قمرة توفر أفضل معايير الراحة والرفاهية للركاب، وزودت بعناصر مصنوعة من الجلد والكروم والبلاستيك المرن الذي يصدر أقل قد من الضوضاء أثناء الاهتزازات، وجهّزت بصفين من المقاعد الجلدية المريحة الزودة بأنظمة تدفئة وتبريد.

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وحصلت السيارة على أنظمة تكييف ممتازة يمكن التحكم بعملها لتناسب الركاب في الصفين الأمامي والخلفي من المقاعد، وعلى أنظمة صوتيات عالية الأداء مزودة بـ 12 مكبر صوت من Infinity، وجهّزت بأنظمة مولتيميديا حديثة تدار عبر الأوامر الصوتية، وبشاشة قبالة السائق بمقاس 12.3 بوصة، وشاشة لمسية متطورة في منتصف واجهة القيادة بمقاس 14.6 بوصة.

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وزوّدت المركبة بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام الحفاظ على المسار أثناء السفر، ونظام تشغيل المحرك والأضواء وأنظمة التكييف عن بعد، وحساسات متطورة للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرا أمامية وخلفية، ونظام قياس ضغط الهواء في العجلات.

وسيأتي نموذجها الذي سيطرح في روسيا بمحرك بنزين بعزم 299 حصانا، يعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 9 سرعات، كما ستطلق من هذه السيارة نسخ مجهزة بمحركات هجينة قوية واقتصادية في استهلاك الوقود.

المصدر: moto1