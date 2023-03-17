Roox الجديدة من نيسان.. أنيقة واقتصادية جدا في استهلاك الوقود

كشفت نيسان عن سيارة Roox الجديدة التي جعلتها مركبة عائلية عملية ومميزة تقنيا ورخيصة الثمن بنفس الوقت.

وتختلف السيارة الجديدة عن مركبات Roox السابقة من حيث تصميم العناصر الخارجية إذ حصلت على شبك أماميم جديد بشكل حرف "V"، وتصميم جديد للمصابيح وكشافات الضباب، وأشكال أكثر عصرية لممتصات الصدمات والفتحات الهوائية.

وحافظت المركبة على أبعادها إذ جاءت بهيكل ميني فان بطول 3 أمتار و39 سنيمترا، لكنها أصبحت أكثر عصرية من الداخل إذ حصلت على واجهة قيادة جديدة فيها شاشة لمسية متطورة، وجهّزت بمقود مميز مزود بأزرار تحكم متنوعة، كما حصلت على مقاعد مخصصة لأربعة ركاب مزودة بأنظمة تحكم كهربائية.

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وحصلت السيارة على أنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وأنظمة فرملة وتعليق معدلة، وجهزت بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ونظام تدفئة للمقود.

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ولتكون اقتصادية في استهلاك الوقود جهزتها نيسان بمحركات بسعة 0.66 ليتر بعزم 52 حصانا، ومحركات توبينية بنفس السعة بعزم 64 حصانا، كما جهزتها بعلب سرعة أوتوماتيكية، أما أسعار نسخها في الأسواق فستبدأ من 11 ألف دولار.

المصدر: moto1