مرسيدس تكشف عن إحدى أجمل سياراتها الشبابية وأكثرها تطورا

أزاحت مرسيدس الستار عن سيارة GLC Coupe الجديدة التي صممت لتكون من بين أجمل وأفضل السيارات المخصصة لمحبي المركبات العصرية والأنيقة.

وحصلت السيارة الجديدة على هيكل كروس كوبيه انسيابي بشكل كبير، أبعاده أكبر من أبعاد هياكل سيارات GLC Coupe السابقة، طوله 4 أمتار و76 سنتيمترا، عرضه 189 سم، ارتفاعه 160 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 188 سم.

وحصلت المركبة على عجلات عريضة بمقاسات تتراوح ما بين 18 و20 إنشا، وجهّزت بمصابيح جديدة تعمل بأحدث تقنيات LED لتوفير إضاءة ممتازة في الليل والنهار وفي مختلف ظروف الطقس، كما صممت مؤخرة هيكلها لتكون على شكل جنح هوائي صغير يزيد الثبات على السرعات العالية.

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وداخليا جهّزت بواجهة قيادة متطورة فيها شاشة قبالة السائق بمقاس 12.3 بوصة، ووسط الواجهة ثبت بشكل عمودي حاسب لوحي متطور بمقاس 11.9 بوصة، وحصلت المقصورة على نظام صوتيات Burmester، ومقاعد بميزيات التدفئة والتبريد وميزة تدليك ظهر الراكب.

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وحصلت السيارة على ميزات أمان متطورة كميزة التحكم التكيفي بالمسار، وميزة الفرملة التلقائية في الحالات الطارئة، وميزة النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وجهّزت بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطلق منها عدة نسخ: نسخة GLC 200 بمحرك بعزم 204 أحصنة، ونسخة GLC 300 بمحرك بعزم 258 حصانا، ونسخة GLC 220 d بمحرك بعزم 197 حصانا، ونسخة GLC 300 d بمحرك بعزم 269 حصانا، وجميع نسخها ستحصل على نظام دفع رباعي.

المصدر: moto1