سيارات "لادا" الجديدة تسجل أرقاما قياسية في السرعة على جليد بحيرة بايكال!

خلال المهرجان الدولي الخامس للسرعة "بايكال مايل 2023" الذي أقيم على جليد بحيرة بايكال تمكن سائقو السيارات من تسجيل أرقام قياسية على سيارات "لادا" الجديدة.

وتبعا للقائمين على الحدث فإن شركة AVTOVAZ الروسية التي تعتبر شريكا أساسيا في المهرجان تمكنت هذا العام من تسجيل رقمين قياسيين في السرعة أثناء القيادة على الجليد، معتمدة على سيارات LADA Vesta Sport وLADA Granta Spor الجديدة.

والرقم القياسي الجديد الأول سجله فلاديمير شيشينين الذي الذي قاد سيارة LADA Sport ROSNEFT الجديدة، وتمكن أثناء قيادتها على الجليد من الوصول إلى سرعة 175.47 كلم/ساعة، وهي أفضل نتيجة تسجلها سيارة مزودة بمحرك بسعة 2.0 ليتر في تاريخ مهرجان "بايكال مايل"، وأعلى سرعة مسجلة بين المشاركين عن فئة "Formula LADA" في المهرجان.

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أما الرقم القياسي الثاني فسجله المتسابق كيريل لاديغين الذي قاد سيارة LADA Granta Sport ووصل بها إلى سرعة 163.60 على الجليد، وهو أعلى رقم تسجله سيارة مجهزة بمحرك بسعة 1.6 ليتر خلال تاريخ المهرجان.

المصدر: lada.ru