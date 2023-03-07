مركبة صينية متطورة تتحدى سيارات مرسيدس..(فيديو وصور)

تستعد Exeed لطرح سيارة جديدة تتحدى أحدث سيارات مرسيدس رباعية الدفع من حيث المواصفات والتقنيات المتطورة.

وتأتي سيارة Exeed VX المعدّلة الجديدة بهيكل SUV كبير الحجم، وتتميز بتصميم أنيق جدا للواجهة الأمامية ولخطوط الإضاءة التي تمتد على عرضها، كما صممت لتتسع لـ 3 صفوف من المقاعد.

وتتمتع هذه السيارة بأفضل معايير الرفاهية التي توفرها للركاب، إذ جهّزت مقاعدها بأنظمة تدفئة وتبريد، وزوّدت المقاعد بأنظمة تدليك للظهر والقدمين كما في أكثر السيارات فخامة، وجهّزت وسادات الرأس في تلك المقاعد بمكبرات صوت تمنح الركاب أصواتا ثلاثية الأبعاد.

وحصلت قمرة السيارة على واجهة قيادة فيها شاشة لمسية عملاقة كما في سيارات EQS الكهربائية الحديثة، ويمكن التحكم بالشاشة عبر الأوامر الصوتية، كما زوّدت بأنظمة إضاءة داخلية متطورة، وحصلت على نظام العزل النشط للضوضاء.

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وزوّدت السيارة بأفضل تقنيات الأمان مثل نظام الفرملة التلقائية في الحالات الطارئة، ونظام النقطة العمياء، ونظام التحكم التكيفي بالمسار، كما جهّزت بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، ونظام الركن الآلي.

وستعمل نسخها بمحركات TGDI توربينية بسعة 2.0 ليتر وعزم 261 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات، وستزود بنظامي دفع أمامي ورباعي.

المصدر: moto1