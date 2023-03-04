الصين تطلق واحدة من أجمل السيارات وأكثرها تطورا

أعلنت Jetour الصينية التابعة لشركة Chery عن بدء طرح مركبتها الجديدة التي صنفت من بين أكثر سيارات الدفع الرباعي تميزا.

وتنفرد مركبة Jetour Traveler بتصميم مميز وأنيق جدا، تبرز معالم الجمال فيه من خلال تصميم واجهته الأمامية والمصابيح المتطورة المثبتة عليها، ومن خلال الإطارات الأنيقة التي تحيط بفتحات الشبابيك وحجرات العجلات وممتصات الصدمات.

وجاءت النسخة الأساسية من هذه السيارة بطول 4 أمتار و78 سنتيمترا، وجهّزت بصفين من المقاعد، كما ستطرح نسخة أكبر بطول 4 أمتار و95 سنتيمترا لتوفر مساحة داخلية أكبر.

وتتميز هذه السيارة بالتقنيات الداخلية المتطورة بها إذ زودت بشاشة لمسية كبيرة يمكنها العمل كجهاز تلفاز ويمكن من خلالها أيضا إدارة الكثير من ميزات المركبة، كما زودت الشاشة بمعالج Qualcomm 8155 المسؤول عن إدارة جميع الأجهزة الإلكترونية.

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وحصلت المركبة على نظام التحكم التكيفي بالمسار، ونظام التحكم التكيفي بأنظمة التعليق، وعدة أنظمة للقيادة تناسب مختلف أنواع الطرق، وكاميرات توفر الرؤية المحيطية للهيكل، وحساسات للضوء والمطر، وحمساسات مسافات أمامية وخلفية.

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وستعمل نسخها بمحركات توربينية بسعة 1.5 ليتر، ومحركات توربينية بسعة 2.0 ليتر، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات، كما ستطلق منها نسخ مزودة بمحركات هجينة اقتصادية في استهلاك الوقود.

المصدر: moto1