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أنيقة واقتصادية ورخيصة الثمن.. "هوندا" تطرح سيارة جديدة في الأسواق

عالم السيارات

أنيقة واقتصادية ورخيصة الثمن..
youtube/CarShow TV
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كشفت Honda عن سيارة City الجديدة التي ستنافس أفضل السيارات من فئتها من حيث المواصفات والسعر.

وحصلت السيارة الجديدة على هيكل أنيق التصميم وانسيابي، وتميزت عن سيارات City من الفئات السابقة بمصابيح أمامية وخلفية جديدة تعمل بتقنيات LED، كما حصلت على واجهة أمامية أكثر عصرية.

وتغيّر في هذه السيارة شكل أقراص العجلات، كما ثبت على مؤخرة صندوقها الخلفي جنح هوائي صغير لزيادة الثبات على السرعات العالية، وداخليا حصلت قمرتها على تعديلات تجعلها أكثر تميزا مقارنة بمركبات City من الأجيال السابقة، كما جهّزت بمنافذ إضافية لشحن الهواتف والأجهزة الذكية.

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وزودت السيارة أيضا بأحدث أنظمة المولتيميديا التي تدار عبر شاشة لمسية، كما حصلت على أنظمة تكييف ممتازة، ونظام لتثبيت السرعة، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات لركنها بطريقة آمنة.

وستطرح منها نسخ تعمل بمحركات بنزين بسعة 1.5 ليتر وعزم 121 حصانا، ونسخ بمحركات هجينة بعزم 126 حصانا، أما أسعارها في الأسواق العالمية فستبدأ من 13900 دولار على الأغلب.

المصدر: moto1

 

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