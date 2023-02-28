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هيونداي تعدّل "i10" الشهيرة وتطرحها بأسواق جديدة

عالم السيارات

هيونداي تعدّل
youtube/Planet Car News
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أعلنت شركة هيونداي عن نيتها طرح نسخ معدّلة من مركبات "i10"، مخصصة للدول الأوروبية وبعض الأسواق العالمية الأخرى.

وتتميز السيارات الجديدة عن مركبات "i10" التي كشف عنها أواخر العام الماضي بواجهات أمامية معدّلة، وشبك جديد لغطاء المبرد الأمامي دمجت بداخله مصابيح  LED مميزة التصميم، فضلا عن مصابيح خلفية بتصميم جديد أيضا.

وتأتي السيارات الجديدة بهيكل بطول 381 سم أو 267 سم، مزود بعجلات بمقاس 15 إنشا، وثبت على مؤخرة الهيكل جنح هوائي صغير للحفاظ على الثبات على السرعات العالية.

وداخليا حصلت "i10" على واجهة قيادة جديدة، وعلى هذه الواجهة ثبتت لوحة تضم شاشتين، واحدة رقمية قبالة السائق، وأخرى لمسية للتحكم بأنظمة المولتيميديا وبعض تقنيات المركبة الأخرى.

هيونداي تعدّل
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وزودت المركبة بنظام الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، ونظام الحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وستطرح هيونداي عدة نسخ منها بمحركات مختلفة، محركات بسعة 1.0 ليتر بعزم 67 حصانا، ومحركات بسعة 1.2 ليتر بعزم 84 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 1.0 ليتر بعزم 100 حصان، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية أوميكانيكية بخمس سرعات.

المصدر: moto1

 

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