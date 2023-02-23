كاديلاك تجمع الفخامة والتطور في سيارة مميزة أخرى

لفتت كاديلاك أنظار محبي مركباتها بسيارة XT4 المعدّلة التي صممت لتكون أنيقة وفاخرة ومتطورة تقنيا بنفس الوقت.

وحصلت السيارة الجديدة على تعديلات خارجية تجعلها أكثر جمالا وتميزا مقارنة بسيارات XT4 السابقة، إذ تغير فيها تصميم المصابيح وانتقلت عدسات الأضواء لتتموضع بشكل طولي على جانبي الواجهة الأمامية، وثبتت بجانبها خطوط إضاءة طولية تعمل بأحدث تقنيات LED.

youtube/REC Anything

وحصلت المركبة على ممتصات صدمات وفتحات هوائية بتصميم جديد أيضا، وأصبح طولها 4 أمتار ة59 سنتيمترا، كما جهّزت بعجلات عريضة بمقاس 18 و20 إنشا.

ومن أبرز الأشياء التي حصلت عليها داخلية السيارة هو لوحة القيادة المستوحاة من لوحات القيادة في مركبات Escalade وLyriq، والتي ثبتت عليها شاشة لمسية كبيرة بمقاس 33 بوصة بدقة عرض 9k.

youtube/REC Anything

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وحصلت السيارة على أفضل تقنيات الإضاءة والتكييف ومنظومات ممتازة للصوتيات مجهزة بمكبرات AKG، وعلى نظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام التحكم التكيفي بالمسار، وحساسات متطورة للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات توفر الرؤية المحيطية للهيكل.

وستعمل نماذج XT4 الجديدة بمحركات توربينية بسعة 2.0 ليتر وعزم 238 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 9 سرعات، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

المصدر: moto1