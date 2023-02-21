الصين تكشف عن "عملاقها" الجديد للطرق الوعرة

كشفت شركة Dongfeng الصينية عن سيارة جديدة جعلتها من بين أبرز السيارات الكبيرة لمحبي السفر والمغامرات على الطرق الوعرة.

وتتميز Dongfeng Warrior MS20 الجديدة بهيكلها القوي المدعم بممتصات صدمات معدنية، والإطارات البلاستيكية المتينة التي تحيط بالهيكل وحجرات العجلات، فضلا عن حصولها على مصابيح وكشافات ضباب تعمل بأحدث تقنيات LED لتوفير إضاءة ممتازة في الليل والنهار وفي مختلف ظروف الطقس.

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وحصلت السيارة على أنظمة تعليق وعجلات كبيرة تمكنها من اجتياز أكثر الطرق وعورة، وهيكل طوله 5 أمتار و97 سنتيمترا، عرضه 216 سم، ارتفاعه 215 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 370 سم.

وجهّزت بصفين من المقاعد التي تتسع لـ 6 ركاب، وكسيت مقاعدها بالجلد المريح، وزوّدت بأنظمة تدفئة وتبريد، كما دعمتها Dongfeng بنظام مولتيميديا متطور يدار عبر شاشة لمسية بمقاس 12.8 بوصة.

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وزوّدت السيارة بنظام ESP، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام تشغيل المحرك والمصابيح عن بعد، وحساسات للضوء والمطر، ونظام الرؤية الليلية عبر الكاميرات والعديد من التقنيات المميزة الأخرى.

وتعمل المركبة بمحرك توربوديزل بسعة 6.7 ليتر بعزم 314 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات، ويمكنها الوصول إلى سرعة 149 كلم/سا.

المصدر: moto1