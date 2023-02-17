تحفة أخرى من تويوتا لمحبي المركبات الأنيقة والرخيصة الثمن

كشفت تويوتا عن سيارة AGYA الجديدة التي لفتت انتباه الكثيرين بتصميمها المميز وتقنياتها المتطورة وسعرها المنافس.

وحصلت هذه السيارة رغم حجمها الصغير على مظهر هجومي يوحي بالقوة، وعلى تصميم يجعلها واحدة من أجمل السيارات الشبابية الصغيرة، كما جهّزت بمصابيح وكشافات ضباب تعمل بأحدث تقنيات LED.

وأصبحت السيارة أكبر بقليل مقارنة بمركبات AGYA السابقة، إذ جاءت بطول 3 أمتار و76 سنتيمترا، بعرض 166 سم، وارتفاع 150 سم، وباتت المسافة بين محوري العجلات فيها 245 سم.

وجهّزت قمرتها بالعديد من التقنيات التي توفر الراحة والرفاهية للمستخدم، إذ حصلت على نظام تكييف ممتاز، ونظام تدفئة للمقاعد، ونظام مولتيميديا متطور يدار عبر شاشة لمسية.

وزودتها تويوتا بأنظمة ABS للفرامل، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وجهزتها بنظام إلكتروني خاص لترشيد استهلاك الوقود، ومحرك بسعة 1.2 ليتر بعزم 88 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية وميكانيكية، أما سعر هذه المركبة فسيكون نحو 10 آلاف و500 دولار تقريبا.

المصدر: moto1