اليابان تكشف عن واحدة من أجمل السيارات للطرق الوعرة

أزاحت Subaru الستار عن سيارة Crosstrek الجديدة التي حصلت على تصميم مميز جدا ومواصفات تجعلها من أكثر السيارات عملية.

ومن بين أبرز مميزات سيارة Crosstrek الجديدة هو مظهرها الخارجي الذي يوحي بالقوة والحداثة بنفس الوقت، إذ حصلت على هيكل هاتشباك كروس انسيابي فيه بروزات وانحناءات واصحة يتداخل فيها اللون الأسود بصورة مميزة جدا مع الألوان الأساسية للهيكل.

وحصلت هذه السيارة على قدرات ممتازة للسير على الطرق الوعرة إذ جهّزت بأنظمة تعليق خاصة، وجاءت مسافة الخلوص الأرضي لهيكلها 220 ملم، وجهّزت بعجلات عريضة بمقاس 17 و18 إنشا، زوّدت المركبة بمصابيح تعمل بأحدث تقنيات LED لتوفير إضاءة ممتازة في مختلف الأوقات وظروف القيادة.

وزودتها سوبارو بنظام CVT Lineartronic V-chain، ونظام Active Torque Vectoring، ونظام X-Mode للسير على الطرق الوعرة، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

وتميزت هذه السيارة بقمرتها التي حصلت على أنظمة صوتيات ممتازة، وواجهة القيادة التي زودت بشاشة لمسية متطورة بمقاس 11.6 بوصة، كما جهزت السيارة بنظام شحن لاسلكي للهواتف، ومنافذ USB مختلفة للشحن، وأنظمة تدفئة للمقاعد.

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وستطرح هذه السيارة بعدة أنواع من المحركات، محركات بسعة 2.5 ليتر وعزم 185 حصانا، ومحركات بسعة 2.0 ليتر وعزم 154 حصانا، ومحركات e-Boxer الهجينة التي تولد عزما يعادل 159 حصانا، أما أسعارها فستبدأ من 25 ألف دولار.

المصدر: moto1