تحفة صينية أخرى تغزو أسواق السيارات العالمية

أعلن وكلاء شركة Changan الصينية أن الشركة بدأت بالترويج لسيارة "CS85" الجديدة لتوسيع مبيعات هذه المركبة في الأسواق العالمية.

وأتت Changan CS85 بهيكل كروس أوفر انسيابي شبيه بهياكل سيارات "X6" من بي إم دبليو، طوله 4 أمتار و72 سنتيمترا، عرضه 184 سم، المسافة بين محوري العجلات فيه 270 سم، ومجهّز بعجلات عريضة بمقاس 22 إنشا.

وحصلت هذه السيارة على مصابيح أمامية وكشافات ضباب تعمل بأحدث تقنيات LED لتوفير إضاءة ممتازة، وزوّدت بكاميرات عالية الدقة توفر رؤية محيطية كاملة حول الهيكل، وحساسات مسافات لتسهيل عملية ركنها، وجهّزتها بأحدث أنظمة المولتيميديا وبشاشة لمسية بمقاس 12.3 بوصة يمكنها الاقتران مع الهواتف والأجهزة الذكية، شاشة قبالة السائق بمقاس 10.25 بوصة.

وزوّدتها Changan بنظام لتشغيل المحرك والمصابيح عن بعد، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، إضافة إلى أنظمة كهربائية لطي المرايا الجانبية، وأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، و6 وسادات أمان هوائية، ونظام الفرملة التلقائية في الحالات الطارئة.

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وتعمل هذه السيارة بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 سرعات، ومحركات توربينية بسعة 2.0 ليتر وعزم 224 حصانا، ونظامي دفع أمامي ورباعي، ويمكنها الوصول إلى سرعة 210 كلم/سا.

المصدر: moto1