أشهر السيارات التي ظهرت عام 2022

ظهرت عام 2022 الكثير من السيارات منها ما صمم لمحبي التقنية العالية، وبعضها صنع لمحبي المركبات الفاخرة أو الرياضية، ولاقت عدة نماذج منها شعبية كبيرة في مختلف دول العالم.

HiPhi Z:

طوّرت هذه السيارة من قبل شركة Human Horizons الصينية، وصممت لتتميز بشكلها الخارجي وخصوصا تصميم أبوابها التي تفتح بجهات متعاكسة، ومنظومات الإضاءة الخارجية التي تضيء الأبواب.

حصلت المركبة على عجلات خلفية متحركة المحاور كما في سيارات الفئة S الحديثة من مرسيدس ما يمنحها زاوية التفاف ممتازة، وجهّزت بـ 19 رادار وكاميرا لمنحها ميزات أمان كبيرة جدا وتمكينها من الحركة بشكل ذاتي دون تدخل السائق.

BZ Compact SUV:

أكثر ما يشدّ الانتباه في هذه السيارة اتي صممتها تويوتا هو مظهرها الخارجي الذي يحمل ملامح الحداثة والقوة بنفس الوقت، كما تميّزت أيضا بقمرتها التي صممت لتوحي بأنها مركبة من عالم المستقبل، إذ خلت واجهة القيادة فيها من الأزرار التقليدية تماما، واستعيض عن هذه الأزرار بشاشة لمسية منحنية في منتصف الواجهة وشاشة منحنية أخرى قبالة السائق، كما حصلت الواجهة على مقود رياضي مزود بلوحات وأزرار لمسية أيضا.

Drako Dragon:

قررت Drako Motors الأمريكية جعل هذه السيارة واحدة من أقوى السيارات الشبابية الرياضية في العالم، ودعمتها بأربع محركات كهربائية بعزم كلي يعادل 2000 حصان، ورغم وزنها الذي يبلغ 2254 كلغ يمكن لهذه المركبة التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 1.9 ثانية فقط، والوصول إلى سرعة 320 كلم/سا.

youtube/REC Anything

موسكفيتش-3 الروسية:

ظهرت هذه السيارة لتعيد اسم "موسكفيتش" إلى عالم السيارت بعد غياب دام لسنوات، و جاءت بتصميم خارجي أنيق وشكل مميز للواجهة الأمامية ومصابيح LED المتطورة المثبتة عليها، وعلى هيكل كروس أوفر انسيابي، ومقاعد مريحة تتسع لـ 5 ركاب مزودة بأنظمة تدفئة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام مولتيميديا متطور، وزودت واجهة القيادة فيها بلوحة عدادات رقمية قبالة السائق، وشاشة لمسية متطورة بمقاس 10.25 بوصة قادرة على الاتصال مع الهواتف والأجهزة الذكية عبر CarPlay وAndroid Auto، ولوحة لمسية أسفل الشاشة للتحكم بأنظمة التكييف وبعض الخصائص الأخرى.

Nio ES8:

أثبتت هذه السيارة قدرات الشركات الصينية على إنتاج مركبات كهربائية متطورة تقنيا وقوية بنفس الوقت، وحصلت على محركات كهربائية بعزم 653 حصانا، تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 3.8 ثانية، كما زودت ببطاريات تكفيها لقطع 635 كلم بالشحنة الواحدة، ويمكن الحصول على نسخ مزودة ببطاريات تكفي لقطع مسافة 960 كلم بالشحنة الواحدة.

وزوّدت بأحدث أنظمة المولتيميديا، ونظام صوتيات ممتاز فيه 24 مكبر صوت، ومساعد صوتي تفاعلي، وخلت قمرتها من الأزرار التقليدية إذ استعيض عن الأزرار بلوحات لمسية موزعة على على واجهة القيادة وبين المقعدين الأمامين وبجوار المقاعد الخلفية.

Gen.Travel:

كشفت فولكس فاغن عن هذه السيارة التي صممتها لتكون مركبة ذاتية القيادة توفر لركابها أفضل معايير الرفاهية والحداثة، وتميّزت المركبة بسقف عال يوفر مساحة داخلية كبيرة، كما زوّد محيطها بالكامل بنوافذ زجاجية واسعة.

أما قمرة هذه المركبة فزودت بصفين من المقاعد التي خصصت لأربعة ركاب، ويمكن إبقاء الصف الأول من المقاعد متجها إلى الأمام لتحويل المقعدين الخلفيين إلى أسرّة مريحة، أو تدوير المقاعد الأمامية لتقابل المقاعد الخلفية التي وضعت أمامها طاولة كبيرة متعددة الاستخدامات.

Kia Niro:

حظيت هذه السيارة باهتمام كبير من قبل محبي مركبات كيا كونها حصلت على هيكل كروس أوفر بتصميم خارجي مميز، وجهّزت يتقنيات متطورة رغم سعرها المنافس بين السيارات من نفس الفئة.

وحصلت Niro الجديدة على كاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث على الطرقات، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام تشغيل المحرك والأضواء عن بعد، وعدة أنظمة للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات.

Audi R8 Coupe:

صممت هذه السيارة لمحبي المركبات الرياضية، وحصلت على هيكل كوبيه انسيابي بوزن 1570 كلغ، ودعمتها أودي بمحرك FSI توربيني بـ 10 أسطوانات وسعة 5.2 ليتر يولد عزما يعادل 565 حصانا، يمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 3.1 ثانية، ومن 0 إلى 200 كلم/سا في غضون 10 ثوان، والوصول إلى سرعة 331 كلم/سا.

Sierra الجديدة من GMC :

منحت GMC هذه السيارة هيكلا كبيرا وتصميما يوحي بالقوة، وزودتها بعجلات خاصة بمقاس 20 إنشا وأنظمة تعليق معدّلة تمكنها من اجتياز الطرق الشديدة الوعورة بسهولة.

وزودت السيارة بأحدث أنظمة المولتيميديا والصوت، وحصلت على نظام شحن لاسلكي للهواتف، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام الحفاظ التكيفي للمسار على الطرق السريعة، كما جهّزت بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات ترصد كامل محيط هيكلها.

وستطرحها GMC بعدة نسخ، نسخة بمحرك بنزين V8 بسعة 6.6 ليتر وعزم 407 أحصنة، ونسخة بمحرك ديزل توربيني Duramax V8 يأتي بسعة 6.6 ليتر وعزم 451 حصانا، أما علب السرعة في هذه المركبات فجاءت أوتوماتيكية بعشر سرعات.

المصدر: وكالات