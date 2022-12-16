تعرّف على CX-50 الجديدة من مازدا

بدأت مازدا بالترويج لـ CX-50 الجديدة التي حصلت على تصميم أنيق وميزات تجعلها سيارة عملية بامتياز.

وتأتي السيارة الجديدة كنسخة معدلة عن مركبات CX-5 الشهيرة، لكنها حصلت على هيكل أكبر وأكثر انسيابية، طوله 4 أمتار 78 سنتيمترا، ارتفاعه 163 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 281 سم.

وداخليا حصلت السيارة على مقصورة واسعة مجهزة بصفين من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لـ 5 ركاب، كما جهّزت بواجهة قيادة فيها شاشة لمسية بمنتصفها للتحكم بأنظمة المولتيميديا والعديد من خصائص المركبة، ووضغ على يمين السائق زرّ دوار أنيق لتسهيل التحكم بالشاشة.

وزودت السيارة بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وسقف بانورامي كبير، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

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وستطرح منها عدة نماذج، نموذج مزود بمحرك بسعة 2.5 ليتر بعزم 190 حصانا، ونموذج بمحرك بسعة 2.5 ليتر بعزم 195 حصانا، ونموذج بمحرك Skyactiv-G بسعة 2.0 ليتر بعزم 158 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات.

المصدر: moto1