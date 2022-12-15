"منافسة مرسيدس" القادمة من الولايات المتحدة!

تستعد Buick لطرح سيارة LaCrosse الجديدة التي صممت لتكون أقوى منافس لسيارات مرسيدس الشبابية الفاخرة.

وتنفرد السيارة الجديدة بتصميمها الخارجي المميز جدا، والانسيابية العالية لهيكلها، وشكلها الذي يوحي بالفخامة والتطور بنفس الوقت.

ومنحت Buick هذه السيارة ملامح القوة من خلال شكل واجهتها الأمامية المجهزة بشبك عريض من الكروم، وتصميم عجلاتها الكبيرة والعريضة، والانحناءات المميزة في تصميم الهيكل.

أما من الداخل فتتميز هذه السيارة عن جميع سيارات Buick السابقة، إذ حصلت على مقاعد رياضية كبيرة ومريحة، وزودت واجهة القيادة فيها بشاشة عملاقة ذات تصميم فريد، كما ثبتت بين المقاعد شاشة لمسية إضافية للتحكم بأنظمة التكييف وحرارة المقاعد، ووضعت على يمين السائق قبضة لمسية مميزة للتحكم بالسرعات ووضعيات القيادة.

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ولم تكشف Buick الكثير من التفاصيل حول التقنيات التي ستحصل عليها هذه السيارة لكن التسريبات تشير إلى أنها حصلت على تقنيات أمان متطورة كأنظمة طلب النجدة عند الحوادث، ونظام عرض ثلاثي الأبعاد لتحديد المواقع، ومساعدات صوتية للتحكم بأنظمة المولتيميديا وبعض الخصائص الأخرى، كما يمكن أن تأتي بأنظمة التعرف على السيارات والمشاة على الطرقات لتفادي الحوادث، ويمكن أن تطرح منها نسخ بمحركات هجينة ونسخ بمحركات كهربائية تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في أقل من 3 ثوان.

المصدر: moto1