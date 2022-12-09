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الكشف عن "منافسة Range Rover" الصينية

عالم السيارات

الكشف عن
Chery
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سّربت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات عن رباعية الدفع الجديدة التي ستطلقها Chery، والتي يتوقع لها أن تنافس سيارات Range Rover الجديدة.

وبالنظر للصور المسربة نلاحظ أن سيارة Chery Tiggo 9 المنتظرة حصلت على هيكل كبير وانسيابي، وعلى فتحات هواء مميزة التصميم، ومصابيح تعمل بتقنيات LED الحديثة، كذلك تميزت من حيث شكل أقراص العجلات وتصميم إضاءة الواجهة الخلفية، كما أن قبضات الأبواب فيها جاءت مخفية داخل الهيكل وتخرج منه عند استعمالها فقط.

الكشف عن

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن السيارة ستأتي بطول 4 أمتار و80 سنتيمترا، وستجهز بعجلات تبدأ مقاساتها من 20 إنشا، وستكون مقصورتها أوسع من مقصورات سيارات Exeed الشهيرة.

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وستحصل هذه المركبة على نقاعد جلدية مريحة مجهزة بأنظمة تدفئة وتبريد، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وووسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب، وحساسات للضوء والمطر، ونظام تشغيل المحرك والأضواء عن بعد، كما ستجهز بحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

الكشف عن

ومن المفترض أن تعمل السيارة بمحركات TGDI توربينية بسعة 2.0 ليتر تولد عزما يعادل 261 حصانا، وأن تجهّز بعلبة سرع أوتوماتيكية بـ 8 سرعات، أما سعرها فيتوقع أن يكون نحو 28 ألف دولار.

المصدر: moto1

 

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