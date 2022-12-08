الصين تطلق سيارة صغيرة ومتطورة بسعر منافس

كشفت Wuling الصينية عن سيارتها الجديدة التي صممت لتكون مريحة للتنقل داخل المدن، وتوفر لركابها تقنيات جيدة وعصرية.

وحصلت مركبات Wuling Air ev الجديدة على تصميم خارجي أنيق، ومصابيح تعمل بتقنيات LED الحديثة، وعجلات بمقاس 12 و13 إنشا.

وستطرح منها نسختان، نسخة صغيرة بطول مترين و59 سنتيمترا، بعرض 163 سم، وارتفاع 163 سم، وستكون مجهزة بمقعدين، أما النسخة الأكبر المزودة بمقاعد لأربع ركاب فستأتي بطول ثلاثة أمتار تقريبا.

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وجهزت هذه السيارات من الداخل بناقل حركات بتصميم أنيق على شكل زر دوار موضوع بين المقاعد الأمامية، أما واجهة القيادة فيها فحصلت على لوحة مثبتة فيها شاشتان، شاشة قبالة السائق بمقاس 7 بوصات تقريبا، وشاشة لمسية أخرى بمقاس 10.25 بوصة.

وزوّدت Wuling كل سيارة بوسادتي أمان هوائيتين، ونظام ABS للفرامل، وكاميرات أمامية وخلفية، وحساسات مسافات، ونظام تثبيت للسرعة أثناء السفر.

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وستعمل هذه السيارات بمحركات كهربائية بعزم 41 حصانا، تمكنها من الوصول إلى سرعة 100 كلم/سا، وبطاريات تكفي لقطع 300 كلم بالشحنة الواحدة، أما أسعارها فستبدأ من 13 ألف دولار تقريبا.

المصدر: moto1