روسيا.. بدء الإنتاج الصناعي المتسلسل لرباعية الدفع "أوروس" الكهربائية

قام مصنع "يلابوغا" للسيارات في جمهورية تتارستان الروسية بتشغيل عملية الإنتاج الصناعي المتسلسل لرباعية الدفع الفاخرة الروسية Aurus Komendant.

وقال ناطق باسم المصنع إن تشغيل خط تجميع السيارات تم يوم 26 نوفمبر بحضور نائب رئيس الوزراء الروسي، دينيس منتوروف ورئيس جمهورية تتارستان الروسية، رستم مينيخانوف.

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ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن الناطق باسم شركة "اوروس" قوله إن Aurus Komendant هي أول رباعية دفع فاخرة ستنتج في بلادنا من مكوّنات تورّد غالبيتها الشركات الروسية.

يذكر أن Komendant هو نموذج ثان في أسرة "أوروس". وكان أولها سيارة سيدان Senat التي انطلق إنتاجها الصناعي المتسلسل في مايو عام 2021. ويتوقع أن تبدأ مبيعات رباعية الدفع الفاخرة Aurus Komendant في الربع الأول لعام 2023، وذلك بسعر 33.7 مليون روبل (ما يعادل أكثر 500 ألف دولار). وتم تزويد السيارة بمحرك كهربائي ومحرك بنزين يولد 598 حصانا.

جدير بالذكر أن رباعية الدفع Aurus Komendant كشف عنها في سبتمبر الماضي، وحصلت السيارة على ترخيص بالإنتاج الصناعي المتسلسل في مطلع نوفمبر الجاري.

المصدر: كومرسانت