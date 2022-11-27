 
مباشر

روسيا تطور سيارة كهربائية مميزة

عالم السيارات

روسيا تطور سيارة كهربائية مميزة
news.drom.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u910

تداولت بعض وسائل الإعلام صورا ومعلومات عن سيارة كهربائية جديدة تطورها شركة Atom الروسية التكنولوجية الناشئة.

وأشارت شركة Atom  الروسية إلى "أن  شعار السيارة الجديدة استند إلى فكرة الجمع بين التكنولوجيا الحديثة وصناعة السيارات، وأن المركبة صممت لتراعي الاحتياجات العصرية لجيل الشباب".

روسيا تطور سيارة كهربائية مميزة
iz.ru

وجاء في بيان صادر عن الشركة: "تتمثل مهمة الفريق في صنع سيارة كهربائية تتناسب مع أسلوب الحياة ونظرة العالم ونبض الأجيال الحديثة، الأجيال التي تعتمد بشكل كبير على التنقل في المدن".

روسيا تطور سيارة كهربائية مميزة
news.drom.ru

وأشارت وسائل إعلام روسية إلى أن رئيس شركة "كاماز" الروسية، سيرغي كوغوغين ورجل الأعمال روبين فاردانيان اشتركا في تمويل مشروع السيارة الجديدة، كما يشارك في المشروع 300 شخص من اختصاصيي تصميم السيارات، وخبراء في مجال التقنية ومصممي تكنولوجيا المعلومات.

روسيا تطور سيارة كهربائية مميزة
news.drom.ru
إقرأ المزيد
الصين تطرح إحدى أكثر سياراتها تطورا في أسواق جديدة
الصين تطرح إحدى أكثر سياراتها تطورا في أسواق جديدة

وفي 22 نوفمبر الجاري كان المدير التنفيذي لشركة "KAMA" التي تتبع لها شركة Atom، قد أشار إلى أن السيارة الجديدة سيتم الكشف عنها العام القادم، وسيبدأ تصنيعها عام 2025.

المصدر: وكالات روسية

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا