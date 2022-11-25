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الصين تطرح إحدى أكثر سياراتها تطورا في أسواق جديدة

عالم السيارات

الصين تطرح إحدى أكثر سياراتها تطورا في أسواق جديدة
youtube/VOYAH Norge
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أعلن وكلاء شركة Dongfeng الصينية عن نية الشركة طرح سيارة Voyah Free المتطورة في أسواق جديدة.

وقد حصلت السيارة على هيكل كروس أوفر أنيق التصميم يتميز بشكل واجهته الأمامية المزينة بخطوط من الكروم، وبتصميم قبضات الأبواب التي تختفي داخل الهيكل وتخرج منه عند الحاجة لاستخدامها، فضلا عن التصميم المميز لأقراص عجلاتها التي أتت بمقاس 20 إنشا.

وأتت السيارة بطول 4 أمتار و90 سنتيمترا، بعرض 195 سم، وارتفاع 164 سم، كما جهّزت بسقف بانورامي شفاف يعتمد على نظام التعتيم الكهربائي بدلا من الستائر التقليدية.

وجهزت هذه السيارة بأحدث التقنيات كتقنيات التعليق الهوائي لعجلات، وأنظمة قياس ضغط الهواء في العجلات، ونظام تثبيت السرعة التكيفي أثناء السفر، ونظام تعديل المسار التكيفي، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث.

الصين تطرح إحدى أكثر سياراتها تطورا في أسواق جديدة
youtube/REC Anything

وحصلت مقصورتها على عناصر مصنوعة من أفخم المواد، كما جهّزت واجهة القيادة فيها بلوحة متحركة ثبتت عليها 3 شاشات لمسية بمقاس 12.3 بوصة لكل واحدة.

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وستطرح نماذج هذه السيارة في روسيا وبعض الأسواق العالمية الأخرى بمحركات كهربائية بعزم 488 حصانا، تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 4.7 ثانية، والوصول إلى سرعة 200 كلم/سا.

المصدر: moto1

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