مركبات مميزة تنافس سيارات كيا وفولكس فاغن

كشفت VinFast الفيتنامية خلال معرض لوس أنجلوس للسيارات عن مركبتين مميزتين صممتهما لمنافسة سيارات كيا وفولكس فاغن هذه الكروس أوفر الحديثة.

السيارة المميزة الأولى التي كشفت عنها الشركة خلال المعرض كانت VinFast VF7 والتي يتوقع لها أن تكون منافسا قويا لمركبات Tiguan الحديثة من فولكس فاغن.

وأتت هذه السيارة بهيكل كروس أوفر مميز جدا من حيث الشكل الخارجي وخصوصا من حيث تصميم خطوط الإضاءة التي امتدت على عرض واجهته الأمامية.

وتأتي هذه المركبة بطول 4 أمتار و54 سنتيمترا، بعرض 189 سم، وارتفاع 163 سم، وجهزت نسخة الدفع الأمامي فيها بمحرك كهربائي بعزم 204 أحصنة، أما نسخة الدفع الرباعي فجهزت بمحركين كهربائيين بعزم 354 حصانا.

والنسخة المصغرة من السيارة الأولى التي ظهرت في المعرض هي سيارة VinFast VF6، ويتوقع أن تنافس سيارات Kia Soul أو Mini Countryman.

إقرأ المزيد

وجاءت هذه السيارة بطول 4 أمتار و23 سنتيمترا، بعرض 182 سم، وارتفاع 159 سم، وستتوفر منها نسختان: نسخة بمحرك كهربائي بعزم 177 حصانا، ونسخة بمحرك كهربائي يوفر عزما يعادل 204 أحصنة.

youtube/REC Anything

وحصلت هذه السيارات على تصميم مميز جدا لواجهات القيادة فيها، إذ خلت تلك الواجهات من الشاشات قبالة المقود وزودت بشاشة لمسية كبيرة في المنتصف، وتم الاستغناء عن الذراع التقليدية للتحكم بوضعيات القيادة واستبدلت بزرّ دوّار أنيق مثبت إلى يمين السائق.

المصدر: moto1