Subaru impreza تظهر بحلتها الجديدة

قررت Subaru إدخال تعديلات على سيارة impreza الشهيرة لتجعلها أكثر أناقة وتطورا من النواحي التقنية.

فقد حصلت impreza الجديدة على هيكل هاتشباك بطول 4 أمتار و47 سنتيمترا، وعرض 178 سم، وارتفاع 148 سم، ومسافة 267 سم بين محوري العجلات فيه، أما عجلاتها فحصلت على أقراص أنيقة تتراوح مقاساتها ما بين 16 و18 إنشا.

وخارجيا حصلت السيارة على تصميم جديد للواجهة الأمامية وشبك لغطاء المبرد، وعلى مصابيح أكثر تميزا تعمل بتقنيات LED الحديثة، كما أدخلت تعديلات على أشكال الفتحات الهوائية وممتصات الصدمات فيها.

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أما قمرتها من الداخل فجهزت بصفين من المقاعد المريحة المزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، وزودت القمرة بـ 10 مكبرات صوت عالية الأداء من Harman Kardon، وحصلت واجهة القيادة على شاشة لمسية متطورة بمقاس 11.6 بوصة تعمل مع نظامي Android Auto وApple CarPlay.

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وحصلت السيارة على وسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، ونظام حفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرحها Subaru بمحركات بنزين توربينية بسعة 2.0 ليتر وعزم 154 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 2.5 ليتر وعزم 185 حصانا، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

المصدر: moto1