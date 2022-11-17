تويوتا تنقل عشاقها لعالم المستقبل مع مركبة متطورة!

بين أبرز السيارات التي كشفت عنها تويوتا خلال معرض لوس أنجلس الأخير للسيارات، كانت bZ Compact SUV التي لفتت أنظار الكثيرين بتطورها وشكلها الأنيق.

ومن أكثر ما شد انتباه زوار المعرض في هذه السيارة مظهرها الخارجي الذي منحها ملامح الحداثة والقوة بنفس الوقت، إذ حرص المصممون على جعلها تبدو سيارة شبابية ورياضية من خلال هيكلها الانسيابي وعبر تصميم مصابيحها وواجهاتها التي تزينت بانحناءات بارزة وخطوط إضاءة مميزة.

ولم يقتصر التميز في هذه السيارة على شكلها الخارجي فقط، فحتى قمرتها صممت لتوحي بأنها مركبة من عالم المستقبل، إذ خلت واجهة القيادة فيها من الأزرار التقليدية تماما، واستعيض عن هذه الأزرار بشاشة لمسية منحنية في منتصف الواجهة وشاشة منحنية أخرى قبالة السائق، كما حصلت الواجهة على مقود رياضي مزود بلوحات وأزرار لمسية أيضا.

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وحتى الفاصل الذي توسط المقعدين الأماميين لهذه السيارة حصل على تصميم عصري ومميز أيضا، إذ ثبتت في منصفه أزار لمسية للتحكم بوضعيات القيادة، وعلى جانبيه وضعت أماكن للشحن اللاسلكي للهواتف.

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ولم تعلن تويوتا عن أية تفاصيل حول محركات هذه السيارة ومواصفاتها التقنية بعد، لكن التسريبات تشير إلى أنها ستطرحها بمحركات كهربائية توفر لها تسارعا عاليا، كما قد تطرح منها نسخا بهياكل سيدان.

المصدر: moto1