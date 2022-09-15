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منافس أمريكي جديد لسيارات Camry الشهيرة

عالم السيارات

منافس أمريكي جديد لسيارات Camry الشهيرة
youtube/REC Anything
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أعلنت شفروليه عن نيتها طرح نسخ جديدة من سيارة Monza التي تعتبر من بين أقوى المنافسين لمركبات Camry الشهيرة من تويوتا.

وتبعا للتسريبات فإن السيارة الجديدة حصلت على العديد من التعديلات مقارنة بمركبات Monza السابقة، وزودت بشبك جديد لغطاء المبرد، وبمصابيح مطورة تعمل بتقنيات LED، وبممتصات صدمات معدّلة أيضا.

وستأتي Monza الجديدة بهيكل سيدان بطول 4 أمتار و65 سنتيمترا، وصندوق خلفي بسعة 405 ليترات، كما ستجهّز بعجلات عريضة بمقاس 16 إنشا.

منافس أمريكي جديد لسيارات Camry الشهيرة
youtube/REC Anything

أما قمرة هذه السيارة فحصلت على شاشة لمسية كبيرة تمتد من أمام السائق إلى منتصف الواجهة تقريبا، وزودت بقبضة جديدة لناقل السرعات، كما حصلت على لمسات فنية تجعلها أكثر عصرية، وزودت بمقاعد مريحة مجهزة بأنظمة تدفئة وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها.

منافس أمريكي جديد لسيارات Camry الشهيرة
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وجهزت شفروليه هذه السيارة بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام الحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام تشغيل المحرك والأضواء عن بعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وكما في سيارات Lacetti الجديدة ستحصل Monza على محركات توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 113 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات، كما ستطلق منها نسخ رياضية مجهزة بمحركات توربينية قد يفوق عزمها الـ 200 حصان.

المصدر:moto1

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