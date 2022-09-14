الجمال الفرنسي يبرز من جديد في سيارة أخرى من بيجو

كشفت بيجو عن سيارتها الجديدة التي وصفها الكثيرون بأنها واحدة من بين أبرز السيارات الكهربائية من حيث المظهر الجميل والتطور بنفس الوقت.

وتأتي Peugeot E-308 كنسخة معدلة عن سيارات 308 التي كشفت عنها بيجو منذ 3 أعوام تقريبا، لكنها حملت العديد من التعديلات التي تمنحها مظهرا أجمل وأكثر تطورا إذ عدّلت فيها أشكال المصابيح الأساسية ومصابيح الضباب، وأشكال ممتصات الصدمات وتصميم الشبك الأمامي قليلا، كما حصلت على عجلات معدّلة بمقاس 18 إنشا مجهزة بأقراص مميزة التصميم.

وداخليا صممت هذه السيارة لتكون سيارة متطورة بامتياز إذ حصلت على أحدث أنظمة الصوت والملتيميديا وزودت بشاشة لمسية كبيرة مثبتة بشكل أنيق جدا على واجهة القيادة، وحتى مقود هذه المركبة حصل على تصميم جذاب أيضا.

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وحصلت السيارة على أنظمة لشحن الهواتف لاسلكيا، وأنظمة للتحكم بالمحرك والأضواء وأنظمة التكييف عن بعد، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وحساسات متطورة للضوء والمطر.

وزودتها بيجو بعدة أنظمة قيادة مثل أنظمة Eco و Normal و Sport، كما دعمتها بمحركات كهربائية بعزم 156 حصانا، وبطاريات تكفيها لتقطع 400 كلم تقريبا بالشحنة الواحدة، وزودتها بأنظمة شحن تسمح بشن 80% تقريبا من بطاريتها في غضون 25 دقيقة.

المصدر: moto1