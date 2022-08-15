سيارة لم يسبق لها مثيل تظهر من الصين! (صور+فيديو)

استعرضت شركة Human Horizons الصينية سيارتها الجديدة التي وصفها الكثيرون بأنها سيارة من عالم المستقبل.

وحاول مصممو سيارة HiPhi Z الجديدة جعلها متميزة بكل مافيها وخصوصا من حيث الشكل والتقنيات المتطورة، إذ حصلت هذه السيارة على هيكل شديد الانسيابية بشكل أنيق جدا، وتزينت بأنظمة إضاءة خارجية تضيئ حتى جانبي أبوابها، كما زودت بأبواب تفتح بطريقة متعاكسة كما في سيارات رولز رويس الفاخرة.

وزودها المصممون بعجلات خلفية متحركة المحاور كما في سيارات الفئة S الحديثة من مرسيدس ما يمنحها زاوية التفاف ممتازة، وجهزوها بـ 19 رادارا وكاميرا لمنحها ميزات أمان كبيرة جدا وتمكينها من الحركة بشكل ذاتي.

youtube/REC Anything

وحصلت السيارة على زجاج أمامي وشبابيك واسعة وعلى سقف زجاجي يمتد على كامل طولها تقريبا، كما زودت بفتحات هوائية مميزة الشكل تفتح وتغلق بناء على السرعة، وعلى جنحين هوائيين من الخلف واحد من أصل الهيكل وآخر متحرك يخرج من الصندوق الخلفي.

إقرأ المزيد

وداخليا جهزت واجهة القيادة فيها بشاشة لمسية عملاقة مثبتة على محورلتوجيهها بزوايا مختلفة، ويمكن إدارة معظم تقنيات وأنظمة هذه السيارة عبر الأوامر الصوتية، فضلا عن أن مقاعدها الجلدية المريحة مزودة بأنظمة تدفئة وتبريد وأنظمة لتدليك جسم الركاب.

youtube/REC Anything

وستعمل هذه السيارة بمحركات كهربائية جبارة بعزم 672 حصانا تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون ثانيتين تقريبا، كما جهزت ببطاريات تكفيها لقطع أكثر من 700 كلم بالشحنة الواحدة.

المصدر: moto1