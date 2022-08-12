عملاق GMC الجديد يتحدى سيارت فورد وتويوتا!

كشفت GMC عن سيارتها الجديدة التي ستكون من بين أقوى المنافسين لمركبات البيك آب الكبيرة التي تطرحها فورد وتويوتا.

وحصلت السيارة الجديدة على مظهر قوي وعلى الكثير من التعديلات مقارنة بمركبات GMC Canyon السابقة، وزود هيكلها ببروزات وانحناءات مميزة التصميم، كما حصلت المركبة على ممتصات صدمات جديدة، وعلى مصابيح أكثر تطورا وعلى خط إضاءة LED مميز في منتصف الواجهة الأمامية.

وزودت GMC هذه المركبة بعجلات كبيرة وأنظمة تعليق معدلة تمكنها من اجتياز أكثر الطرق وعورة، كما حمت هيكلها وحجرات عجلاتها وصندوقها الخلفي بطبقات من البلاستيك المتين والمقاوم للخدوش، وبجهاز سحب خاص لانتشالها في حال علقت في الرمال أو الثلوج.

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وأتى هيكل السيارة بطول 5 أمتار و41 سنتيمترا، والمسافة بين محوري العجلات فيه 333 سم، أما القمرة فجهزت بصفين من المقاعد المريحة المزودة بأنظمة تدفئة وتبريد.

وبالرغم من أنها سيارة للطرق الوعرة حصلت هذه المركبة على أحدث معايير الرفاهية في قمرتها، كما جهزت بأنظمة مولتيميديا وشاشات متطورة تقترن بالهواتف والأجهزة الذكية، كما زودت بوضعيات تناسب القيادة على مختلف الطرق، وعلى أنظمة أمان متطورة، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

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وستطرحها GMC بعدة فئات منها فئة مجهزة بمحرك بنزين توربيني بسعة 2.7 ليتر وعزم 314 حصانا، وفئة فيها محرك ديزل قوي بست أسطوانات، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 سرعات.

المصدر: mot1