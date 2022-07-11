Amarok الجبّارة من فولكس فاغن تظهر رسميا

كشفت فولكس فاغن رسميا عن سيارة Amarok التي صممت لتكون من بين أجمل وأقوى مركبات البيك آب، وتنافس نظيراتها من تويوتا وفورد ونيسان.

وحصلت المركبة الجديدة على مظهر أجمل وملامح أكثر قوة مقارنة بسيارات Amarok السابقة، كما ازداد طولها ليصبح 5 أمتار و35 سنتيمترا، أما عرضها فأصبح 191 سم، وارتفاعها 188 سم.

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وجهّزت السيارة بأنظمة تعليق معدّلة تمكنها من اجتياز أكثر الطرق وعورة، وحصلت على عجلات عريضة بمقاسات تبدأ من 17 إنشا، أما قمرتها فجهزت بصفين من المقاعد يتسعان لـ 5 ركاب، وحصلت واجهة القيادة فيها على نظام مولتيميديا متطور، وشاشة لمسية حديثة.

وزودتها فولكس فاغن بعدة أنظمة قيادة للطرقات المختلفة، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام تثبيت السرعة، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، ومصابيح تعمل مع أحدث تقنيات LED.

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وستعمل نسخها العادية بمحركات توربوديزل بسعة 2.0 ليتر بعزم 150 و170 حصانا، كما ستطرح منها نسخ بمحركات بعزم 204 و209 أحصنة، ونسخ أكثر قوة مجهزة بمحركات V6 بسعة 3.0 ليتر وعزم 241 و250 حصانا.

وأقوى نسخة من هذه السيارة ستحصل على محرك بنزين EcoBoost توربيني بسعة 2.3 ليتر يولد عزما يعادل 302 حصانا، وستجهز بعلبة سرعة أوتوماتيكية بعشر سرعات.

المصدر: moto1