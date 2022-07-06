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Lada الروسية تطرح نسخا معدّلة من سيارتها العائلية الاقتصادية

عالم السيارات

Lada الروسية تطرح نسخا معدّلة من سيارتها العائلية الاقتصادية
Sputnik alixei kudenko
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تعتبر Granta التي تطرحها Lada أكثر السيارات رواجا في روسيا وبعض أسواق العالم، نظرا لعمليتها واقتصادها في استهلاك الوقود، والآن توفرت منها نسخ معدّلة بميزات جديدة.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها Lada فإن نماذج Granta الجديدة ستحصل على تعديلات طفيفة ليصبح مظهرها العام أكثر عصرية، كما ستزود ببمتصاد صدمات أكثر قوة، وستضاف بعض اللمسات على هيكلها ومصابيحها والمرايا الجانبية فيها، كما ستحصل بعض نماذجها على فتحات هوائية وجناح هوائي صغير لزيادة الثبات على السرعات العالية.

Lada الروسية تطرح نسخا معدّلة من سيارتها العائلية الاقتصادية
Sputnik

وستحصل السيارة أيضا على نظام صوتيات معدّل ومكبرات صوت جديدة، وأنظمة تدفئة للمقاعد الأمامية والزجاج والمرايا الجانبية، ومكيف جديد، وعجلات 185/55 بمقاس 15 إنشا.

Lada الروسية تطرح نسخا معدّلة من سيارتها العائلية الاقتصادية
Sputnik
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كما تم تجهيزها بنظام ABS جديد للمكابح، ونظام منع الانزلاق، ونظام Drive Active، وتقنيات ERA-GLONASS الروسي لتحديد المواقع، ومصابيح جديدة تعمل بتقنيات LED.

وستطرح المركبة بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.5 و 1.6 ليتر، وعلبة سرعة يدوية بـ5 سرعات، وأوتوماتيكية بـ6 سرعات.

المصدر: moto1

 

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