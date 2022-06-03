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الصين تكشف عن سيارة صغيرة وأنيقة ورخيصة الثمن

عالم السيارات

الصين تكشف عن سيارة صغيرة وأنيقة ورخيصة الثمن
youtube/REC Anything
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كشفت Wuling الصينية عن سيارتها الجديدة التي ستطرحها بأسعار منافسة لتكون من بين أبرز المركبات الصغيرة المخصصة للمدن.

وتأتي سيارة Wuling Air ev الجديدة بهيكل أنيق صغير الحجم يسهّل عملية ركنها وحركتها خلال الازدحامات المرورية، طول هذا الهيكل متران و97  سنتيمترا، عرضه 150 سم، وارتفاعه 163 سم، ومجهّز بعجلات بمقاس 12 إنشا، أما المسافة بين محوري العجلات فيه فـ 201 سم.

الصين تكشف عن سيارة صغيرة وأنيقة ورخيصة الثمن
youtube/REC Anything

وتميّزت هذه السيارة بتصميمها الخارجي وخط الكروم المميز الذي يمتد على كامل عرض واجهتها الأمامية وصولا إلى المرايا الجانبية، وبتصميم واجهتها الخلفية التي زودت بخط إضاءة عريض أيضا.

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وحصلت المركبة على مصابيح متطورة تعمل بأحدث تقنيات LED، ويمكن تشغيلها عن بعد عبر المفتاح، كما جهّزت قمرتها بصفين من المقاعد التي تتسع لـ 4 ركاب، وزودتها Wuling بنظام مولتيميديا حديث، ونظام تكييف ممتاز، وحساسات مسافات خلفية، وشاشة قبالة المقود تعمل كلوحة عدادات إلكترونية.

وستطرح هذه المركبة بعدة نسخ، وستحصل على محركات كهربائية بعزم 41 و68 حصانا، وعلى بطاريات باستطاعة 26.5 و18.5 كيلواط تكفيها لقطع مسافة 300 كلم تقريبا بالشحنة الواحدة، ومن المتوقع أن تظهر هذه المركبات في الأسواق العالمية رسميا خريف العام الجاري.

المصدر: moto1

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