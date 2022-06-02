تويوتا تطرح نسخا قوية وجميلة من Corolla الشهيرة

بالرغم من شعبيتها الكبيرة ومبيعاتها الممتازة قررت تويوتا هذا العام جعل سيارة Corolla أقوى وأكثر تميزا وزودتها بنظام دفع رباعي.

وبالنظر للنموذج الجديد من سيارة Corolla التي صممتها تويوتا للسوق الأمريكية وبعض الأسواق العالمية الأخرى نلاحظ أن السيارة اكتسبت طابعا رياضيا وملامح أكثر هجومية، وحصلت على هيكل هاتشباك أنيق تظهر عليه معالم القوة من خلال شكل فتحاته الهوائية والانحناءات البارزة على الجوانب والعجلات الكبيرة المزود بها.

ولم تطل التعديلات الشكل الخارجي لـ Corolla فقط بل وصلت إلى قمرتها إذ حصلت القمرة على تصميم جديد لواجهة القيادة والمقود وبعض العناصر، وجهزت بشاشات لمسية جديدة بمقاس 7 و8 بوصات، كما حصلت على مساعدات Toyota Safety Sense الإلكترونية من الجيل الثالث.

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وجهّزت السيارة أيضا بأنظمة تعليق وفرملة جديدة تساعدها في الحفاظ على الثبات على المنعطفات وأثناء السرعات العالية، وعلى نظام تشغيل المحرك والمصابيح عن بعد، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

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وستطرح نسخها المخصصة للأسواق الأمريكية بمحركات توربينية بسعة 2.0 ليتر بعزم 171 حصانا، وتعمل بمنظومتي دفع أمامي ورباعي، كما ستطلق من هذه السيارة نسخ بمحركات توربينية بسعة 1.2 ليتر وعزم 116 حصانا، ونسخ مجهزة بمنظومات هجينة تعتمد على محركات بنزين ومحركات كهربائية.

المصدر: moto1