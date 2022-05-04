كيا تعدّل إحدى أشهر سياراتها الشبابية

كشفت شركة كيا عن سيارتها الجديدة التي صممتها لتكون إحدى أكثر السيارت العملية المرغوبة من الشباب ومحبي المركبات العائلية بنفس الوقت.

وتأتي السيارة الجديدة كنموذج معدل عن سيارات Soul الحالية لكنها تمتاز بتصميم مميز لشبك غطاء المبرد الأمامي، وتصميم جديد ومميز للمصابيح الأمامية أيضا، وعجلات ذات أقراص مميزة مصنوعة من الكروم بمقاس 16 و17 و18 إنشا.

وجهزت السيارة بنظام فرملة كهروميكانيكي جديد، وأنظمة تعليق معدلة تجعل حركتها سلسة على مختلف أنواع الطرقات، أما قمرتها فزودت بصفين من المقاعد التي تتسع لخمسة ركاب ويمكن التحكم بوضعياتها كهربائيا، كما حصلت على واجهة قيادة متطورة مزودة بشاشة لمسية، وعلى مقود جديد مجهز بأزرار للتحكم بأنظمة الصوت والعديد من خصائص السيارة.

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وزودت هذه السيارة بأنظمة أمان متطورة يمكنها التعرف على المشاة على الطرقات لتفادي الحوادث، وبوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب، كما جهزتها كيا بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وستطرح المركبة بعدة أنواع من المحركات منها محركات بنزين توربينية بسعة 1.6 ليتر وعزم 204 أحصنة، ومحركات أكثر اقتصادية بعزم 149 حصانا، وتعمل هذه المحركات مع نظام دفع أمامي وعلب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات.

المصدر: moto1