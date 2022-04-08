ماسك: "تسلا" تصنع سيارة "روبو تاكسي"

قال مؤسس شركة "تسلا" رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إن شركته بصدد صنع سيارة مخصصة لاستخدامها كسيارة أجرة آلية سماها "روبو تاكسي".

ولم يذكر ماسك خلال افتتاح مصنع شركته بولاية تكساس الأمريكية، تفاصيل عن سيارات الأجرة الآلية سوى القول بأنها "ستبدو مستقبلية تماما" وأن الشركة ستبدأ في صنع ثلاث سيارات جديدة منها العام المقبل.

كما أشار إلى أن تسلا ستبدأ أيضا في صنع شاحنة "سايبرتراك" في مصنعها الجديد الواقع بالقرب من أوستن في تكساس العام المقبل. وقال إنه بعد ذلك، ستبدأ في صنع سيارة "رودستر" جديدة وشبه كهربائية.

وقال ماسك أيضا إن الشركة قد تبدأ في بناء روبوت عام 2023.

وتعد تسلا أكبر صانع للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة والعالم.

المصدر: أ ب