Chery تزيح الستار عن منافسة Camry الجديدة

كشفت شركة Chery الصينية عن تصميم سيارتها الجديدة التي طورتها لتنافس مركبات Kia K5 وToyota Camry.

وتبين الصور المسربة لسيارة Arrizo 8 الجديدة أن المركبة حصلت على هيكل انسيابي مدروس وفقا لأحدث معايير ديناميكية الهواء، وجهزت بمصابيح أمامية وخلفية مميزة التصميم، وعلى فتحات هوائية كبيرة و4 فتحات للعوادم وضعت بشكل مميز جدا على ممتص الصدمات الخلفي.

youtube/REC Anything

وأتى هيكل السيارة بطول 4 أمتار و80 سنتيمترا، أما قمرتها فحصلت على صفين من المقاعد الجلدية المريحة، وزين داخلها بعناصر مميزة مصنوعة من الخشب والجلد، كما جهزت واجهة القيادة بزوج من الشاشات اللمسية المتطورة مقاس كل منها 12.3 بوصة، وحصلت الواجهة على كاميرات حديثة تعمل مع تقنيات التعرف على ملامح الوجه لتحديد مدى إجهاد السائق أثناء القيادة وتنبيهه في حال لزم الأمر.

youtube/REC Anything

وجهزت المركبة أيضا بـ 10 وسائد أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام تشغيل للمحرك وأنظمة التكييف عن بعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

youtube/REC Anything

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وستطرحها Chery بنوعين من محركات البنزين لتوربينية بسعة 1.6 و2.0 ليتر، وعلب سرعة أوتوماتيكية بثماني سرعات.

المصدر: moto1