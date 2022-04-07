هيونداي تتحضر للإعلان عن رباعية دفع فاخرة قريبا

بدأت هيونداي بالترويج لسيارة Palisade الجديدة التي ستعلن عنها رسميا شهر أبريل الجاري.

وتظهر مقاطع الفيديو الترويجية التي نشرت للسيارة الجديدة أن المركبة حصلت على تعديلات خارجية عديدة مقارنة بسيارات Palisade السابقة، إذ حصلت على مصابيح أمامية معدّلة تعمل بتقنيات LED، وزودت بمصابيح ضباب عمودية مقسمة لثلاثة أقسام، كما تغير فيها تصمم شبك غطاء المبرد على الواجهة الأمامية وتصميم المرايا الجانبية وتصميم ممتصات الصدمات.

ولم تنشر هيونداي أية تفاصيل بعد عن المواصفات الداخلية لسياراتها الجديدة لكن التسريبات تشير إلى أن المركبة ستحصل على 3 صفوف من المقاعد المريحة المجهزة بأنظمة تدفئة وتبريد، وعلى شاشة كبيرة لمسية قادرة على الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية، ويمكن التحكم بهذه الشاشة وبمنظومات المولتيميديا عبر الأوامر الصوتية.

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كما أشارت بعض مواقع الإنترنت إلى أن السيارة ستجهز بجيل جديد من المحركات التي تصنعها هيونداي، وقد تحصل على محركات بنزين تروبينية بسعة 2.2 ليتر بعزم 200 حصان، ومحركات بسعة 3.5 ليتر بعزم 277 حصانا، ومحركات GDI بست أسطوانات وسعة 3.8 ليتر تولد عزما يعادل 295 حصانا.

المصدر: moto1