تويوتا تزيح الستار عن أكبر وأكثر سياراتها العائلية تطورا

كشفت تويوتا رسميا عن سيارة Sequoia الجديدة كليا والتي صممتها لتوفر راحة كبيرة وميزات أمان ممتازة للركاب.

وتأتي المركبة الجديدة بهيكل كبير بطول 5 أمتار و20 سم تقريبا، واجهته الأمامية شبيهة بواجهات سيارات Tundra الأخيرة، وزنه أكثر من 4 أطنان، ومجهز بعجلات عريضة بمقاس 20 إنشا وأنظمة تعليق خاصة تمكن السيارة من الحركة بسلاسة كبيرة حتى على أكثر الطرق وعورة.

وجهزت المركبة بثلاثة صفوف من المقاعد التي تتسع لسبعة ركاب، وزودت واجهة القيادة فيها بشاشة متطورة بمقاس 14 بوصة يمكن استعمالها لمشاهدة القنوات التلفزيونية، ونظام شحن لاسلكي للهواتف، وحصلت الأبواب والواجهات الداخلية على أنظمة إضاءة مميزة.

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وزودتها تويوتا بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، ونظام النقطة العمياء، ونظام للتحكم بالمسار آليا على الطرق السريعة، وأنظمة متطورة تتحكم بالفرامل أوتوماتيكا في الحالات الطارئة، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات ترصد كامل محيط السيارة.

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وستعمل نماذج Sequoia الجديدة بعدة أنواع من المحركات منها محرك بس V6 بسعة 3.4 ليتر، ومحرك هجين يولد عزما يعادل 443 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بعشر سرعات.

المصدر: moto1