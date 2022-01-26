الصين تطرح سيارات متطورة واقتصادية في الأسواق العالمية

أعلنت شركة Chery الصينية عن نيتها طرح نسخ جديدة معدلة من سيارات Exeed بعد أن لاقت هذه السيارات مبيعات ممتازة في عدة بلدان حول العالم.

وحصلت السيارات الجديدة على هياكل أكثر انسيابية من هياكل سيارات Exeed LX السابقة، وجهزت بمصابيح جديدة تعمل بتقنيات LED، وتغير فيها شكل شبك غطاء المبرد وأشكال ممتصات الصدمات ومصابيح الضباب.

وتتميز هذه المركبات بقمرة متطورة مجهزة بلوحات لمسية للتحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة التكييف ومعظم تقنيات السيارة، فضلا عن مقاعد جلدية مريحة تتسع لخمسة ركاب مجهزة بنظامي تدفئة وتبريد.

وزودتها Chery بنظام تشغيل عن بعد، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام يحافظ على مسار السيارة أوتوماتيكيا على الطرق السريعة، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

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وستطرح منها عدة نسخ، نسخة مجهزة بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر تولد عزما يعادل 156 حصانا، ونسخة بمحركات هجينة اقتصادية تستهلك نحو 4.5 ليتر من الوقود فقط لكل 100 كلم تقطعها المركبة، وقد تطلق منها نسخ بمحركات كهربائية فيها بطاريات تكفي لقطع 1000 كلم تقريبا.

المصدر: moto1