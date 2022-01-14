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"لادا" تعدّل رباعية الدفع الشهيرة NIVA

عالم السيارات

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كشفت شركة "أوتوفاز" المصنعة لسيارات "لادا" الروسية عن نموذجها الأحدث من مركبات Niva رباعية الدفع.

وحصلت النماذج الجديدة من هذه السيارة على بعض التعديلات التي طالت تصميم الهيكل الخارجي، إذ جهزت ممتصات الصدمات وحجرات العجلات وبعض أجزاء الوجهات بإطارات بلاستيكية سوداء لحمايتها من الخدوش والصدمات وعوامل الرطوبة، كما حميت المرايا الجانبية وقبضات الأبواب بطبقات من البلاستيك أيضا.

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وأتت السيارة بهيكل بطول 4 أمتار تقريبا، عرضه 180 سم، ارتفاعه 165 سم والمسافة بين محوري العجلات فيه 245 سم، كما جهّزت بعدة وسادات هوائية لحماية الركاب أثناء الحوادث، وشاشة لمسية كبيرة للتحكم بخصائص المركبة ومراقبة محيط المركبة عبر الكاميرات، وأنظمة لتدفئة المقاعد والمقود، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات.

وجهّزت بأنظمة تعليق وعجلات خاصة تمكنها من اجتياز أكثر الطرق وعورة، إضافة إلى كاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

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وستطرح المركبة بنظامي دفع أمامي ورباعي، ومحركات بسعة 1.7 ليتر عزمها يعادل 85 حصانا، وعلب سرعة ميكانيكية بخمس سرعات.

المصدر: moto1

 

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