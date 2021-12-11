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لادا تكشف عن سيارة كهربائية شبابية مميزة

عالم السيارات

لادا تكشف عن سيارة كهربائية شبابية مميزة
youtube/НА ЗАВОДЕ
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كشفت لادا الروسية عن نموذج سيارة كهربائية صغيرة صممت لترضي أذواق الشباب ومحبي الرحلات الصيفية في أحضان الطبيعة.

وتأتي السيارة الجديدة بهيكل هاتشباك صغير الحجم معدّل عن هياكل سيارات Lada Elf التي ظهرت في تسعينيات القرن الماضي، لكنه جهز بمقعدين، وصمم ليكون مفتوحا من الجوانب موفرا متعة أكبر أثناء التنقل في الصيف أو أثناء الرحلات في الطبيعة، وزود بصندوق صغير خلفي للأمتعة.

لادا تكشف عن سيارة كهربائية شبابية مميزة
youtube/НА ЗАВОДЕ

كما صنع الجسم الأساسي لهيكل السيارة من المعدن، بينما أجزاؤه الخارجية صنعت من البلاستيك المقوى المقاوم للصدمات وعوامل الرطوبة، وأتى الهيكل بطول مترين و55 سنتيمترا، بعرض 144 سم، ويرتفع عن الأرض بمقدار 14 سم تقريبا.

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وجهزت المركبة بمحرك كهربائي صديق للبيئة يمكنها من الوصول إلى سرعة 90 كلم/سا تقريبا، وزودت ببطارية تكفيها لتقطع مسافة 110 كلم بالشحنة الواحدة.

ومن المفترض أن تطرح السيارة الجديدة في الأسواق مع بداية العام القادم، وبأسعار منافسة جدا بالنسبة للسيارات الكهربائية الشبيهة بها.

المصدر: ixbit

 

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