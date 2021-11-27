تويوتا تطرح مركبة متطورة واقتصادية جدا في استهلاك الوقود!

ركّزت تويوتا خلال تطويرها لسيارة Venza الجديدة على جعل المركبة مميزة جدا من ناحية التصميم والتقنيات، واقتصادية في استهلاك الوقود بنفس الوقت.

ومن عناصر التميز التي حملتها معها Venza الجديدة هو التصميم الفريد لهيكلها الخارجي، فضلا عن الانسيابية العالية مقارنة ببقية سيارات الكروس أوفر، إضافة إلى التقنيات المتطورة التي وفرتها للسائق والركاب.

وحصلت هذه السيارة على نظام تقني مميز يجعل السائق يتحكم بدرجة شفافية زجاج السقف البانورامي ليتناسب مع فترات النهار أو فصول السنة ويؤمن شعورا مميزا بالراحة أثناء التنقل، كما جهزت السيارة بأحدث أنظمة المولتيميديا، وأنظمة صوتيات ممتازة، ونظام شحن لاسلكي للهواتف، وأنظمة تساعد على التحكم بتقنياتها عبر الإيماءات والأوامر الصوتية.

وزودت تويوتا هذه السيارة بأنظمة متقدمة تساعدها في تعديل مسارها تلقائيا في الحالات الطارئة لتفادي الحوادث، إضافة إلى كاميرات ترصد محيط هيكلها بالكامل، وحساسات مسافات وقياس للسرعة تتحكم بالفرامل أوتوماتيكيا لمنع الاصطدام بأي سيارة أو جسم آخر أثناء الحركة.

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والمميز في هذه السيارة أيضا هو نظام الدفع الهجين الذي يعتمد على محركات بنزين ومحركات كهربائية، ويستهلك أقل من 4 ليترات من الوقود فقط لكل 100 كلم تقطعها المركبة.

المصدر: moto1