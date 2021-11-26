منافس آخر لسيارات تويوتا وميتسوبيشي يظهر من اليابان

استعرضت شركة سوزوكي رسميا سيارة SX4 الجديدة التي ستكون من بين أقوى منافسي مركبات تويوتا وميتسوبيشي الكروس أوفر في الأسواق العالمية.

وتأتي السيارة الجديدة بهيكل أكثر انسيابية وتصميم عصري مقارنة بمركبات SX4 السابقة، وحصلت على هيكل بطول 4 أمتار و30 سنتيمترا، عرضه 178 سم، ارتفاعه 158 سم، ويصل وزنه إلى 1195 كلغ.

وحصلت قمرة هذه السيارة على واجهة قيادة متطورة مجهزة بأنظمة مولتيميديا حديثة، وشاشة قادرة على الاتصال لاسلكيا بالهواتف والأجهزة الذكية عبر أنظمة Apple CarPlay و Android Auto، كما زودت بصفين من المقاعد المريحة المخصصة لخمسة ركاب.

وزودتها سوزوكي بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام لتشغيل المحرك عن بعد، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات والمنحدرات، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، إضافة لحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرح المركبة في السوق الروسية وبعض الأسواق الاوروبية بمحركات توربينية بسعة 1.4 ليتر وعزم 129 حصانا، كما ستطلق منها نسخ بمحركات هجينة اقتصادية في استهلاك الوقود.

المصدر: moto1