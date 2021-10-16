إحدى أشهر سيارات كيا تظهر بحلّة وميزات جديدة

لفتت Sorento الجديدة أنظار محبي سيارات كيا الكبيرة لما حصلت عليه هذه المركبة من ميزات تجعل منها متقدمة من الناحية التقنية ومميزة من حيث الأناقة والتصميم.

خارجيا أضاف المصممون في كيا بعض اللمسات الجمالية على السيارة لتمييزها عن مركبات Sorento السابقة، إذ عدلوا قليلا في تصميم شبك غطاء المبرد الأمامي وتصميم ممتصات الصدمات وفتحات العوادم.

أما من الداخل فحصلت هذه المركبة على العديد من التعديلات المميزة، منها تصميم جديد لواجهة القيادة وأشكال عناصرها، فضلا عن الإضافات المميزة في تصميم الأبواب والأزرار الإضافية التي ظهرت عليها، كما حصلت واجهة القيادة على نظام مولتيميديا أكثر تطورا يمكن التحكم به عبر شاشة لمسية جديدة بمقاس 10.25 بوصة أو عبر الأوامر الصوتية.

وجهزت السيارة بأنظمة كهربائية متطورة لتدفئة وتبريد المقاعد والتحكم بوضعياتها، ونظام لتشغيل المحرك والمكيف عن بعد، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وأنظمة للحفاظ على المسار وتثبيت السرعة على طرقات السفر، وحساسات الضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات ترصد محيط الهيكل من جميع الجهات.

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وستطرحها كيا بعدة أنواع من المحركات منها محركات MPI بسعة 2.5 ليتر وعزم 180 حصانا، ومحركات MPI بعزم 249 حصانا، ومحركات ديزل توربينية بعزم 199 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع نظامي دفع أمامي ورباعي.

المصدر: moto1