لكزس تجمع القوة والفخامة في رباعية دفع جديدة

استعرضت لكزس سيارة LX الجديدة التي وصفها الكثيرون بأنها من بين أكثر المركبات رباعية الدفع تطورا وأناقة وقوة بنفس الوقت.

وتأتي المركبة الجديدة بحجم شبيه بحجم سيارات لاند كروز الجديدة من تويوتا، لكن هيكلها أتى بتصميم أكثر انسيابية وعصرية، وهيكلها المصنوع من الألومينيوم المتين جعلها أخف بـ 200 كلغ تقريبا، أما ارتفاع هيكلها عن الأرض فجاء بمقدار 285 ملم.

وجهزت هذه السيارة بمصابيح أمامية متطورة تعمل بتقنيات LED مجهزة بنظام BladeScan AHS التكيفي الذي يحرك المرايا الداخلية للمصابيح بحيث تتناسب الإضاءة مع الحركة بشكل ممتاز، كما جهزت بعجلات بمقاس 22 إنشا وأنظمة تعليق خاصة تجعل من حركتها سلسلة حتى على أكثر الطرق وعورة.

وتبرز ملامح الفخامة والتطور في هذه السيارة في قمرتها التي تزينت بالخشب الفاخر والكروم، ومقاعدها الجلدية المريحة التي تتسع لـ 7 ركاب، وواجهة القيادة التي حصلت على 3 شاشات وأحدث أنظمة المولتيميديا، فضلا عن الشاشات الحديثة التي وضعت أمام كل راكب من ركاب المقاعد الخلفية، واللوحات اللمسية التي وضعت ليتمكن الركاب بالخلف من التحكم بأنظمة الإضاءة والتكييف والعديد من تقنيات المركبة الأخرى.

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وحصلت LX الجديدة على كاميرات ترصد محيط هيكلها بالكامل، وأنظمة أمان تتحكم بالفرامل تلقائيا في الحالات الطارئة، وأنظمة لتثبيت السرعة والحفاظ على المسار على طرقات السفر، وحساسات للضوء والمطر، وأنظمة لتشغيل المحرك والمكيف وأنظمة تدفئة المقاعد عن بعد.

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وستطرح منها عدة نسخ مجهزة بمحركات مختلفة، منها محركات بسعة 3.3 ليتر بعزم 300 حصان، ومحركات بسعة 3.4 ليتر بعزم 415 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بعشر سرعات.

المصدر: moto1